Almada arremete contra el futbol defensivo, lo llama "mezquino"

"Tener un futbol mezquino no lo siento e indudablemente estoy seguro que si juegas mejor que el rival te va a conducir a muy buenos resultados y en nuestra carrera como entrenador nos ha dado esa confirmación en los resultados", dijo Almada en entrevista para el sitio web oficial de Santos Laguna.

El timonel uruguayo no dudó en comparar a los laguneros con instituciones europeas en su estilo de trabajo, incluso, con una carrera que abarca varios clubes de Uruguay, Ecuador, Guatemala, Colombia y Chile tanto como jugador como entrenador, Almada confesó que en el conjunto coahuilense es donde más cómodo se siente para trabajar.

“No me canso de decir que Santos tiene una estructura a nivel europeo, nos sentimos orgullosos de llevar este proyecto. De todas las instituciones que me ha tocado trabajar, Santos ha sido la que más me ha allanado el camino", concluyó.