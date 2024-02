"Un momento maravilloso, moría de ganas de jugar en mi casa, se me dio la oportunidad, tenemos un equipo de mucha calidad y lo vamos a tratar de reflejar en cada partido, ahora toca disfrutar con los que siempre han estado, mi familia y hay que seguir por este camino.

Sobre las críticas que recibió tras su salida de Chivas por temas de disciplina, Alexis Vega sentenció que no presta atención a los comentarios externos, pues su única meta es retomar su nivel.

"Muchas gracias porque me ayudaron a crecer día a día, mucha gente habló de lo que pasó sin saber la verdad, pero por eso no salí a dar explicaciones porque no se las debo a nadie, sé lo que pasó y después todo mundo dijo que tenía problemas en las rodillas, pero estoy aquí disfrutando.