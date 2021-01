Alexis Vega: "Si tengo que jugar lesionado, lo voy a hacer"

Alexis Vega jugó lesionado la Liguilla del pasado Guard1anes 2020 con las y dijo que está dispuesto a volver a hacerlo si fuera necesario.

“No me encontraba al ciento por ciento, después de ser eliminados por el campeón nos dan vacaciones, ahí no podía caminar bien, mi hermano subió una foto donde se me veía el tobillo morado de las infiltraciones para poder jugar con el equipo. Hice pruebas médicas, algunas porque no podía apoyar bien.

"Toda la semana que viajamos de pretemporada me la pasé en rehabilitación. Llegué sin ritmo al inicio del torneo, ya estoy perfecto del tobillo, pero el tema físico me ha costado para tomar el ritmo del torneo pasado. En las tardes trabajo doble para recuperar mi físico y después desarrollar mi futbol... Tomé la decisión de jugar y arriesgar mi físico por este equipo, porque si tengo que jugar lesionado lo voy a hacer", comentó en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre si se sentía en deuda con las Chivas, Alexis Vega lo descartó de forma rotunda.

“En deuda no, creo que a veces tenemos buenos y malos torneos. Hice dos goles, tuve asistencias, no solo necesito marcar goles, obviamente me trajeron para eso, pero también participo en el funcionamiento del partido. estos partidos apenas me pusieron como delantero. La función es marcar goles, pero si puedo asistir a mis compañeros está bien”, indicó.

Por otra parte, el jugador del Rebaño Sagrado se mostró en contra de la idea de que el Tricolor Preolímpico tenga microciclos en las Fechas FIFA, para minimizar el riesgo de sufrir lesiones.

“Yo creo que para Jimmy y su cuerpo técnico es importante reclutar a los jugadores. No creo que necesite mucho porque los jugadores se conocen bastante, hemos estado en equipos y selección. Hay micro ciclos en los que es bueno entrenar, pero son fechas FIFA que podemos estar tranquilos en nuestros clubes entrenando y no arriesgarnos. Hoy después de lo que me pasó prefiero quedarme aquí, entrenar y estar tranquilo”, aseveró.