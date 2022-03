Alexis Vega revela la anécdota de un asalto a punta de pistola

"Se me hizo bien raro, le dije a un compa 've we wey me depositaron esto y no es mío', entonces le digo a la contadora 'no pues me depositaron un dinero que no era, yo creo que se equivocaron porque yo no gano eso' y me dijo: 'no Alexis, esos son las primas por todos los partidos que hemos ganado en Toluca'".