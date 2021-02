Alexis Vega: "Pumas puede ser un parteaguas para nosotros"

"Me encuentro en perfectas condiciones. En el partido de atrás todavía me sentía un poco mermado por la lesión que venía arrastrando. Me encuentro en perfectas condiciones, sin ninguna lesión ni dolor. En lo personal tengo una 'espinita', el partido pasado tuve una muy claro que no pude anotar, pero creo que es parte del show. A veces entran, a veces no. Esperar seguir generando. Lo importante es que generamos de gol y ahora sólo falta concretarlas que es lo más importante para poder definir los partidos".

"Sí, la afición exige porque saben de la calidad que tenemos. Me falta agarrar un poquito de confianza en el tema de lo físico. No hice pretemporada para nada, no hice ni un trabajo con el equipo, poco a poco me he estado esforzando mucho. A veces la afición piensa que, por lo mismo que no me ven corriendo tanto, piensan que estoy pasado de peso pero en Chivas nos miden cada semana, estoy perfectamente en grasa, en mi peso. Soy un jugador con esa complexión desde que estaba en Toluca. Si se ven los números en el GPS, soy uno de los jugadores que más corre", comentó el jugador.