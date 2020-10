"Es un tema muy complicado. Gracias a Dios a mi equipo que me ha ayudado a estar en selección, tanto en la mayor como para los Olímpicos, por ahí lo platicaba con Antuna, me tocó ganar la Copa Oro sin jugar tanto, pero fui parte de ello. Yo le daría la oportunidad a los Juegos Olímpicos que para mí es algo muy importante y después de un Mundial yo creo que es una satisfacción muy grande", apuntó.

"Hay muchísima calidad en esa selección, estoy muy contento porque en cada posición hay dos o tres jugadores que juegan en Primera División, jugadores que son líderes, hay muchos capitanes. Es una selección que tiene buena competencia, por ahí me había tocado ir al Preolímpico, pero uno no está seguro en ningún lado y tenemos que ganarnos nuestro puesto cada fin de semana y en selección dar lo mejor. No me siento seguro, pero ojalá me toque jugar Preolímpico y Olímpicos", añadió.