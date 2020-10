Además, dejó en claro que a pesar de no ser canterano de los rojiblancos, siente los clásico como si lo fuera: "Me gusta mucho jugarlos, además de que peleas con un equipo de la misma ciudad y tenemos que dejar en alto que Chivas es el que manda aquí en Guadalajara", al tiempo que agregó que "estos partidos se viven, junto con los de América, me platican los de las inferiores que se juegan a muerte, que todos se quieren ganar y me ha tocado ver a la Sub-17 y Sub-20 y tanto ellos como nosotros dejamos el alma en la cancha".