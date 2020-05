“Lo tengo en mente, trabajo día a día con eso, me gusta España, Italia, Portugal , claro que ha habido acercamientos, pero no quiero adelantarme, me sigo concentrando en Chivas", dijo en exclusiva para TUDN .

“Me espero a la de Europa, me gustaría jugar en la MLS, pero elegiría Europa primero, si nos conviene, vamos a jugar ahí. Quizás un club de media tabla, me gustaría llegar y jugar, tener oportunidad de jugar minutos, si no me quedo en México”.