Presidente de Tigres no tiene duda sobre renovación del 'Tuca'

El trabajo de Ricardo Ferretti realizado en Tigres ha sido por de más efectivo y es una de las razones por las que la directiva encabezada por Alejandro Rodríguez busca renovar el contrato con el estratega. El directivo considera que no será un problema tomando en cuenta que ambas partes desean continuar, por lo que aseguró que es cosa de firmar el documento y listo, pues la única manera que encuentra para que no siga en el banquillo felino es que el propio entrenador renuncie.

"Él se quiere quedar, nosotros que se quede, es cuestión de firmar un papel y se acaba la telenovela (...) Una de las cosas curiosas con Ferretti es su capacidad y gusto por trabajo. Cuando iniciamos esta trayectoria me dijo que el día que se levante sin ganas me invita un café en su casa y ahí renunio. Ese día no se ha dado y no se va a dar, lo que puedo decir es que él se puede quedar, nosotros queremos que siga, creo que en Monterrey y nuestras empresas, la autoridad es fundamental entenderla, él tiene bien determinadas sus funciones, las cumple cabalmente, sobre todo manteniendo el ánimo y la parte anímica y emocional de los jugadores que es fundamental, me encuentro con un equipo no solo ilusionado por ir a Catar sino también mostrar el mejor rendimiento y hacer historia", , dijo en clarla con 'Línea de 4' de TUDN.