Alejandro Arribas: “Yo veo todos los juegos de Pumas que puedo”

“Llegué tarde, perdí tiempo de pretemporada y me costó un poco, me ha costado la adaptación, justo ahora el equipo estaba yendo para arriba, estaba yendo mejor y justo se suspendió el torneo”, comentó el defensa.

“La verdad que aún sigo manteniendo contacto con algunos compañeros, sobre todo con (Luis) Quintana, él me habla, yo veo todos los juegos que puedo, vi el del León, y veo algunos juegos si me coincide. Sobre todo, los de casa que me pillan temprano.