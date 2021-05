"Limpiamos en el sentido de jugadores que terminan contrato, jugadores que están pidiendo que no están bien y que han sufrido bastante, se trata de tener al club completo con jugadores que quieran estar".

"A lo mejor el problema fue ascender tan rápido darle todo eso a la afición y que se acostumbrara rápido a ganar. Desde el viernes ya estábamos hablando con Madrid para ver cómo ayudan desde allá y sobre todo eso para cambiar la imagen y no recibir tantos golpes, preocupados por el tema económico que se nos viene con la multa, a ver cómo se nos viene la parte financiera, siempre ayudándonos".

SAN LUIS NO SE VENDERÁ

"Vender no está en los planes, hay un grupo inversor que está interesado en el club, pero lo que dicen es que el club no está en venta, estamos bien, solamente se está analizando esta oferta que se ha recibido de un grupo inversor americano y es lo único que hay. Tampoco es que vamos a busca o si llega una oferta nos vamos, no, esta es una oferta que ha llegado desde hace mucho tiempo, veremos qué pasa, pero nosotros estamos trabajando para la temporada que viene".