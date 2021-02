El ex delantero de las Chivas , Alan Pulido , reveló que su salida del Guadalajara no fue de la manera en la que la esperaba.

"Fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que tenían poco que habían llegado al club, y se respetan muchas cosas", señaló Pulido en una transmisión en directo a través de sus redes sociales.