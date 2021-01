Alan Mozo dice que sus papás lloraron ante su indisciplina

El jugador de los Pumas, Alan Mozo, contó el difícil momento que vivió junto con su familia tras ventilarse un video en el que está en un restaurante ingeriendo una bebida alcohólica, pues incluso sus papás lloraron por las consecuencias que podría haber traído lo que la directiva consideró como una indisciplina.

"Ya lo sabían porque le habían marcado a mi novia, a mí todavía no me marcaban, ni nada, llego a mi casa y a los cinco minutos llegan (sus papás) y llorando, sobre todo preocupados porque no quieren que me pase nada malo, fue lo que me externaron, por eso estaban tristes, no sólo porque fui al restaurante, sino por lo que eso iba a provocar en mi imagen, en mi carrera, puesya me perdí un partido, la verad estaban muy tristes por la situación, pero siempre mostrándome a su apoyo", dijo Alan Mozo en entrevista con el periodista deportivo Javier Alarcón.

El futbolista auriazul exculpó a la persona que lo grabó, pese a que fue sin su consentimiento y ni cuenta se dio, aunque reconoció que de haber sabido que lo iba a subir a las redes sociales le hubiera pedido que no lo perjudicara.

"No me di cuenta que me estaba grabando, yo siento que no lo hizo con mala intención, ya sabes, ahorita todos graban absolutamente todos los momentos y como era amiga de mi mejor amigo yo creo que lo hizo más como el recuerdo, creo, espero que no haya sido con mala intención y tampoco la culpo porque el que estaba ahí era yo, no es el hecho de que me hayan grabado, sino el hecho de estar ahí estuvo mal.

"No me dijo nada de eso (que lo iba a subir a las redes sociales) si no ahí le hubiera dicho que me ayudara, que no me pusiera el pie tampoco", agregó.

Mozo hizo hincapié en que durante la fiesta estaba en su tiempo libre, pero aceptó que fue un mal momento.

"Ese rato es completamente libre, como jugamos el domingo, el sábado es el que estamos concentrados", apuntó.

El jugador de los Pumas dijo que sueña con ir a Europa más que jugar en otro equipo de la Liga MX.