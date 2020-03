Aguirre: “Era americanista, pero lo he negado siempre”

Javier Aguirre era americanista y no lo oculta, pero siempre busca negarlo. El ahora técnico recordó cuando era pequeño y sus papás buscaron la forma de que sintiera amor por un solo equipo: América.

Durante su participación para Versus Digital , el Vasco no tuvo reparo en platicar que el americanismo se apoderó pronto de él; sin embargo, no es algo de lo que él dé toda la certeza.

"Cuenta la leyenda que era americanista, pero lo he negado siempre. Mis padres venían de España y había un solo jugador español en aquel entonces, Florentino López, el portero de Toluca, pero yo con los cuates no recuerdo que tuviera algún equipo. Luego me buscó el América y ya con 16 años formé parte de la familia del América...".