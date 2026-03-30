Liga MX Aficionados del Atlas y Chivas se pelean en Los Angeles Momentos vergonzosos escenificaron fanáticos de los Rojinegros y Guadalajara al interior del BMO en Los Angeles.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Aficionados del Atlas y Chivas se pelean en Los Angeles

Desde antes del silbatazo inicial del encuentro amistoso entre el Atlas y Chivas se comenzaron a difundir imágenes en donde aficionados se pelearon en el lobby, en medio de los puestos de comida y bebidas.

Personal de seguridad poco pudo hacer ante el número importante de pseudoaficionados que se peleaban en la sala principal del inmueble.

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Agentes de seguridad también se aprecian en otro video intentando calmar los ánimos, pero también poco pueden hacer ante el número de personas que se pelean.

Todo esto aconteció al interior del BMO de Los Angeles, en las tribunas no se apreció este tipo de escenas, durante el compromiso.

Chivas gana, pero pierde a futbolista

Al finalizar los 90 minutos, Chivas derrotó-1-0 al Atlas con gol de Ángel Sepúlveda. El compromiso también se vio el regreso de Luis Romo, pero Omar Govea se lesionó de la pierna izquierda.