Adrián Chávez , portero histórico mexicano que triunfó con el América en la década de los 80's y 90’s, no tuvo empacho en decir en exclusiva para TUDN que él es el mejor guardameta en la historia de las Águilas por todos los títulos que conquistó en los 10 años que fue parte de la institución (1986 a 1996), inclusive por encima de Miguel Zelada y Guillermo Ochoa .

“Indudablemente Adrián Chávez (es el mejor portero de la historia del América) por dar más títulos del equipo, por haber jugado más partidos en el equipo, a pesar de más de 24 años de salir del equipo, la gente me sigue reconociendo como americanista. Me consideran como jugador del América. Lo más importante, cuando Adrián Chávez fue el mejor en su época fue a base de sacrificio y esfuerzo”, dijo Chávez en exclusiva para Vamos América .

“Cuando llego la gente no creía en mí, más la directiva, salvo Emilio Díez Barroso, fue el que creyó en mí, me llevó al equipo, de ahí en fuera, directivos y medios de comunicación no creían que iba a llenar los zapatos.