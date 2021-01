Aldrete tras la victoria: "Nos dimos cuenta que estamos solos"

"Es evidente que después de lo que pasó el torneo pasado la desconfianza está en la cancha, se siente, entonces la única forma de retomar confianza es ganando. Ahorita realmente no nos importa el jugar bien, tenemos que ir paso a paso, ir de lo más básico y empezar a buscar victorias", comentó en entrevista flash sobre el césped del Estadio Azteca.

"Estar en una burbuja, la responsabilidad es totalmente de nosotros, tenemos que aceptar las críticas, pero nos dimos cuenta que estamos solos, no pasa nada, así con este grupo, con esta humildad, este trabajo.

Reynoso no se confía

"Queremos sumar más minutos de trabajo, de convivencia, cada vez se van poniendo mejor en la parte física y sobre esa fase vamos construyendo la parte técnica, táctica, de conceptos. Así como no nos creímos las críticas después del lunes, no nos vamos a creer los hágalos, vamos construyendo y partido a partido.

"Los rivales compiten, cada vez nos van a descifrar, todos los partidos no son iguales, esa parte habrá que convencer a los muchachos y al entorno, y al no ser iguales no los vamos a jugar igual".