Adrián Aldrete justificó el mal inicio de Cruz Azul y alabó la Leagues Cup

“Te puedo decir que el tema de Libertadores es complicado para los mexicanos por los viajes, no es lo mismo que jueguen entre equipo sudamericanos a un mexicano que tiene que hacer viajes de siete a ocho horas, la logística no ayuda, no solo es o económico. Buscar más competencias, aunque no sea la Libertadores, es bueno. A lo mejor no es tan atractivo como una Libertadores, pero sales de jugar con los mismos, es otro tipo de futbol y crece el futbol. No tengo idea de las finanzas, pero es importante decir que la logística no es viable cuando debes hacer viajes muy largos para un partido”.