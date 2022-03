Adolfo Ríos buscará conciliar tras ser castigado por trifulca en Querétaro

“Querétaro es uno de los estados más seguros del país, lo que pasó es una situación completamente anómala, una situación que está lejos de lo que representa ese estado, y por supuesto para la gente toda mi solidaridad, saber que estamos juntos en esto y que juntos tenemos que salir adelante, que tiene que haber una participación no solamente de Querétaro sino de todos los equipos de primera división, de la Federación, de los gobiernos, de todo lo que representa México para que esta situación no se repita en ningún lugar y no solamente en México, en cualquier parte del mundo”, expresó.