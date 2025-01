"De pronto mi gente panameña siempre me ha tenido mucha estima, mucho cariño, me lo ha demostrado en los últimos años, se imaginan muchas cosas que de pronto no saben la realidad de lo que es el futbol, lo más importante es que estoy aquí, contento con mi decisión, es un paso importante en mi carrera y que me sigan apoyando, el futbol va más allá de una simple opinión.

"Contento de estar aquí, Pumas mostró mucho interés, buen trato y la oportunidad de seguir creciendo está aquí y esa en la mentalidad para hacer lo mejor de mí, para que el club cumpla sus objetivosTerminamos en noviembre, pero yo todo diciembre me preparé bastante duro, vengo un poco con el nivel bajo de competencia, pero no estoy del todo mal, me he preparado, me hizo bien mantenerme activo".