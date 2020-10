Acusa Igor Lichnovsky a Cruz Azul de no haberlo valorado

El chileno Igor Lichnovksky, exdefensa de Cruz Azul, explicó que su salida del equipo celeste para ir al Al-Shabab Club de Arabia Saudita se dio porque no lo valoraron.

“Si alguien se va de una empresa es porque en su momento no te valoró o algo hicieron mal para que te quieras ir. Cuando mal interpretan lo que alguien dijo o paso. Siempre que hablé fue en un contexto determinado y el contexto cada día va cambiando y esa es una realidad. Me alegra que en el contexto de hoy con mi equipo, cuerpo técnico y compañeros está muy bien, nada les afecta en el campo y el objetivo lo tienen claro. En cuanto a mí, he dado lo mejor, el máximo cuando jugaba y también cuando no me tocó. Eso es ser profesional. Prueba de ellos son los juegos que jugué y copas que gané”, explicó Lichnovsky en un video.

“Qué harían ustedes si tuvieran la posibilidad de tomar decisiones que no les convengan, pero sí les convengan a otros o al país. Eso es lo que hace un presidente que tiene dominio propio. No estamos en esa posición. Pero veo que cuando algo no les conviene podemos llegar a ser los monstruos más injustos que existen, como en su percepción sobre mi decisión”.

Lichnovsky dijo que respeta a quienes lo critican por haberse ido de Cruz Azul, pero les recordó que él guía su vida en Je´sus.

“Querida gente, en especial de Cruz Azul. He decidido pausar mis redes estos días porque creo que merecen tener un mayor panorama de mi decisión y aunque no la entiendan ni compartan, que la tenga. Acepto cada uno de sus sentimientos conmigo, de enojo, de rabia, sensación de traición. Cada vez que hablé en conferencias, mi vida o fotos de redes, dejé claro que soy un seguidor de Jesús. Es él quien guía mi vida, mi carrera, y como una vez nos trajo a Cruz Azul dejando un lugar que nos dio muchísimo, y hoy tomo esta decisión, que no es fácil, porque soy muy feliz aquí, pero su palabra es muy clara”, apuntó.