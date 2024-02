“Desde el minuto 4 el árbitro fue y provocó a mi portero. Le dijo ‘te tenemos estudiado y te voy a expulsar’. Yo le digo al árbitro ‘oye, ¿qué te pasa?, la primera jugada es nuestra ¿cómo va a hacer tiempo al minuto 4?’ Me mandó a chingar a mi madre y luego me dijo ‘lo voy a echar, eso me va a dar puntos’”, expresó el DT en la conferencia de prensa postpartido.