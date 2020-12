Tuca Ferretti: "Es el título que nos falta, la espinita" de Tigres

Ricardo 'Tuca' Ferretti cree que a Tigres le hace falta el título de la Concacaf Liga de Campeones , luego de no haber podido coronarse en tres ocasiones y ahora le tocará jugar la Final ante el LAFC de Carlos Vela , para quien no habrá marcación especial.

"Es algo que nunca se ha conseguido en Tigres, es una espinita clavada que tenemos y representa mucho. En lo personal, siempre he querido jugar un Mundial de Clubes, me he visualizado y sería algo muy lindo, otro sueño cumplido. He podido estar en competencias a nivel selección, con clubes sería algo para el recuerdo”.