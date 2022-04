Seattle, ante la oportunidad de su vida: "Esto es para la inmortalidad"

"Pienso que es una oportunidad única e histórica", aseguró Lagerwey. "Se que a veces he sido quizás un poco aventurado en algunas de las cosas que he dicho en público, pero todo lo que digo es sincero. Esto es para la inmortalidad. Ningún equipo de la MLS lo ha ganado, y esta es nuestra oportunidad. Pero esto no es solo para el equipo, sino también para la comunidad".