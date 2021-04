Santiago Solari, técnico del América, señaló que más allá de pensar en un facaso si las Águilas no ganan al Concacaf Champions League, no se debe hacer menos a una competifción que presenta a complicados como rivales.

"No, considero que cada confederación tiene su gran dificultad. He tenido la fortuna de llegar al Mundial de Clubes con tres equipos diferentes, me tocó con River, luego como jugador y entrenador en Europa y también con Atlante. Cada torneo lo juegan los campeones y mejores clasificados de la zona, es competitivo. Muchos de ellos ya jugaron partidos previos para llegar a esta instancia que es la definitiva, los equipos más fuertes de México y de Estados Unidos y acá estamos en Tegucigalpa para un equipo que ha sido campeón consecutivo en su país".