“Me parece que el VAR ya está en uso desde hace tiempo en todas las ligas, la Concachampions tenía que ponerse a la altura y me alegra que lo esté haciendo para que sea más competitiva y bonita de ver; nos debemos a los espectadores y los espectadores quieren ver un espectáculo y eso implica todo”, comentó el estratega argentino rumbo al choque ante Portland Timbers de este miércoles.

“No es molestia, es una realidad, no fueron quejas, hemos pagado un peaje muy alto en aquel partido por la violencia; tenemos un jugador que sigue fracturado y va para mucho tiempo y eso pudo ser evitado, Córdova aún no ha regresado, el único que ha regresado es Benedetti, y pudieron quedar fuera otros. Lo que queremos es que el deporte se juegue en las mejores condiciones posibles y elevemos el nivel de la competición; no son molestias, son realidades”, agregó.