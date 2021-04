El Chaquito pudo darle el triunfo a Cruz Azul apenas al minuto 9 tras controlar el esférico dentro del área para sacar un disparo que no conectó adecuadamente y terminó en las manos del portero Gooly Elien cuando tenía buen ángulo para incrustarlo en las redes haitianas.

A JUAN REYNOSO NO LE SORPRENDIÓ EL 0-0

Mientras que el entrenador Juan Reynoso dijo que no le sorprendió el empate de Cruz Azul y adelantó para la vuelta repetirán muchos de los que fueron titulares este martes.

“Tuvimos ocasiones, no fuimos contundentes, muchos dirán que no dieron su mejor esfuerzo, ponderando el resultado que el trámite del juego, sirvió para esa parte, el próximo martes repetirán muchos de los que jugaron hoy. No nos vamos satisfechos, pero sumamos otros detalles”, puntualizó en conferencia de prensa.