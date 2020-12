Razov sobre Memo Ochoa: “Simuló como si hubiera recibido un disparo con un rifle”

“Nosotros estábamos dominando el juego en la primera parte y ello no estaban haciendo nada, cero, ni siquiera estuvieron cerca de volver a anotar y luego llegó el incidente donde Atuesta recibió una falta en el área y era un penal, era un penalti clarísimo. Obviamente no había VAR, lo cual creo que incluso generó una gran discusión hasta en las redes sociales sobre este torneo ¿cómo es que no lo tiene cuando el torneo históricamente ha tenido problemas con el arbitraje? Entonces él fue derribado, estaba en el piso, la jugada siguió en otro lado y es claro cuando lo ves que el arquero esperó a que la jugada estuviera en otra parte para que el árbitro no lo viera para acercarse a nuestros hombre y estoy seguro que no le estaba pidiendo su dirección para enviarle una tarjeta de navidad….y le jala el pelo, porque eso parece que es algo que les gusta hacer en ese equipo, jalar el pelo, y entonces nuestro jugado trata como levantarse y ese tipo (Ochoa), al que nadie tocó, simuló como si hubiera recibido un disparo con un rifle calibre 50. Y de un momento para otro los oficiales deciden, cuando ven que nuestros hombres y todos salen corriendo a ver qué había sucedido, darle una tarjeta roja a nuestro jugador. Porque su arquero estaba pidiendo un protocolo de conmoción, literalmente esta siendo revisando por una conmoción. Entonces tú miras esto y piensas cómo es que esto sigue ocurriendo en 2020. Entonces, en juego en el que estábamos jugando futbol, siendo más intensos y siendo mejores….y su única respuesta es recurrir este tipo de tácticas”, agregó quine fuera exjugador del Team USA.