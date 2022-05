Ruidíaz: "¿Perder ante Pumas? No creo que mi corazón pueda superar una derrota más"

“He pasado de todo: he campeonado, he salvado del descenso, he perdido finales y han sido golpes muy duros, no creo que mi corazón pueda superar una derrota más. No estoy preparado para eso. Soy consciente y lo hablo con mi familia. Mañana voy a tratar de dejar todo en el campo por mí, mi familia y mi institución que ha confiado mucho en nosotros.