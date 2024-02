Monterrey ganó y goleó a Comunicaciones de Guatemala en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup ; sin embargo, el director técnico del conjunto mexicano, Fernando ‘Tano’ Ortiz , no da por cerrada la serie.

Asimismo, indicó que pese a la victoria, debieron modificar un poco su estilo de juego debido a que el balón no corría de forma adecuada por la cancha del Estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala.

“Errores van a existir, hay que corregir, de eso se trata siempre en el futbol, no soy de poner excusas en el campo, pero la pelota botaba no adecuadamente, no era en lo que insistimos en el juego por al ras del piso, pero hay que corregir, es la realidad.