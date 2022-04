Dinenno acusa a árbitro asistente de haberse burlado de él: "Se ríe en mi cara"

"En el partido pasado contra Cruz Azul hubo situaciones similares, me da una tristeza ya que por dos jugadas no sé si bien marcadas o no, por algo lo llaman, si el árbitro dice que no, pues me parece raro, que quede claro, los árbitros son seres humanos, yo sin ver la repetición, yo Juan Dinenno creo que se equivocaron, lo que también me parece raro es que casi me rompen el tobillo, golpe accidental, puede ser accidental, sí es un golpe accidental y me corta una situación de juego, hay que pasar el mal trago, no perdimos, vamos a salir a ganar", aseveró.