José 'Shaggy' Martínez afirma que Cruz Azul siempre aspira a ganar todos los torneos

"Los equipos de la MLS ya no son los de hace 10 15 años, ahora son poderosos y físicos y tuvimos un partido muy bueno contra Toluca que fue reunión pero también tuvimos algunos tiempos fueron muy buenos contra Monterrey tuvimos 85 minutos que fueron muy buenos lo que nos está faltando es lo que venimos intentando corregir firmas con tus lentes en el área rival y tener un mejor marcaje en nuestra área muchos goles no se han caído de esa forma pero después lo que es el área grande el equipo de gente muy bien inclusive mejor que aquel equipo fue campeón pero este es de resultados y si no llegas a cerrar puede sufrir.