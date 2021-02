Para Aguirre, Tigres motiva a Rayados a volver a ganar en Concacaf

Aguirre aseguró que enfrentará el torneo con la mayor seriedad posible y no menospreciará al Atlético Pantoja ni a ningún equipo porque “en el futbol no hay garantía de nada”.

“A nivel institucional seguir dando lustre a esta competencia, la hemos ganado varias veces y queremos volver a este torneo. Nunca he tenido una experiencia de un Mundial de Clubes, he jugado Champions League, y creo que me haría muy bien, me gustaría ir de la mano con este equipo, pero paso a paso, tenemos que ir eliminando e ir paso a paso”, finalizó.