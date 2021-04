Aguirre: "Hace tiempo no logramos mantener la portería en cero"

"Se va acumulando la fatiga, encima de la lápida de no ganar, te alcanzan en la clasificación (de la Liga MX ) y eso no ayuda, pero futbolísticamente debemos seguir trabajando porque hace tiempo que no logramos mantener la portería en cero y evitar errores puntuales", comentó el 'Vasco' en rueda de prensa.

"No entiendo el sentido del cuarto partido consecutivo sin ganar, no tiene que ver liga con este torneo... Sabemos de la calidad de goleo de Funes Mori, no veo una razón para tener una plática especial con él, simplemente no trae puntería.