"No lo sé la verdad es que es un tema delicado, me faltan elementos para poder emitir un juicio, a nivel institucional se hará un comunicado y se expresará el sentir de la institución al cual yo me pliego convencido, hablé con el jugador, no quise profundizar, ir al detalle, simplemente hablé con él para darle ánimos, estaba triste, cabizbajo, desanimado, él esperaba ver otra cosa en esa resonancia, estaba abatido, pero es joven tiene que superar esto", apuntó.