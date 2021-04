Ochoa tunde a Concacaf por fractura de Chucho: "No cuidan el futbol"

“De entrada no es excusa (la derrota), no fue nuestro mejor partido, pero está claro lo que vieron y vimos en la cancha. No es posible que exista este tipo de arbitrajes y más en un área que es difícil siempre y que Concacaf en todo momento pide que se le dé la importancia necesaria al torneo, y se la queremos dar, pero cuando pones en riesgo tu integridad es complicado.