Almada acepta fracaso de Pachuca en Concacaf: "Indudablemente lo es"

“No voy a opinar del arbitraje, la verdad que si queremos hacer una competencia seria, deberíamos de tener otro tipo de arbitraje. Pero bueno, no soy el encargado de llevar a cabo estas situaciones. No quiero abrir una opinión más en un momento que no quiero justificarme con el árbitro, sino en los errores que cometimos”, sentenció el DT uruguayo.