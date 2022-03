Reynoso pide a la afición mexicana que abra los ojos: "No hemos dimensionado a la MLS"

“La MLS es muy difícil de evalua, seguro con el tiempo eso se va a dar con los números y estadísticas, pero la MLS hoy no sé si ya nos equilibró y nos pasó como Liga porque ve los enfrentamientos, ve los números, la fortaleza física de los jugadores, ve lo que contratan. Eso de subestimar se me hace una falta de respeto cuando no es así, no hemos abierto los ojos en México, no hemos dimensionado lo que ha crecido la Liga y lo que cuesta hoy venir y ganar acá, sacar resultados, llevarte un solo gol. La mala noticia para que entendamos es que cada vez se va a complicar más, cada vez estará más difícil y no lo digo en tono de pitoniso, lo digo porque ya necesitamos abrir los ojos que hoy ya no es tan fácil para los equipos mexicanos en una serie directa sobrepasar a los de la MLS.