Concacaf anunció el calendario de partidos para la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2024 que tuvo su sorteo el pasado 13 de diciembre.

La 59ª edición del torneo, que fue renovada para incluir 27 de los mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con cinco rondas que coronará al campeón de clubes de la Confederación y es la única ruta de clasificación para los clubes de la región a la nueva y ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Calendario de partidos de Primera Ronda:

Todos los diferentes partidos se jugarán en cuatro semanas durante el mes de febrero de 2024, donde cada una de las llaves tendrá partidos de ida y vuelta. Solo la Final será a partido único.

SEMANA 1

Martes 6 de febrero 2024

7pm CT México/8pm ET Estados Unidos, Comunicaciones vs. Monterrey - Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala

9pm CT México/10pm ET Estados Unidos, Real Estelí vs. América - Estadio Independencia, Nicaragua

Miércoles 7 de febrero 2024

5pm CT México/6pm ET Estados Unidos, Herediano vs. Toluca - Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica

7pm CT México/8pm ET Estados Unidos, Forge FC vs. Chivas - Tim Hortons Field, Canadpa

9pm CT México/10pm ET Estados Unidos, Vancouver Whitecaps vs. Tigres - Starlight Stadium, Canadá

SEMANA 2

Martes 13 de febrero 2024

9pm CT México/10pm ET Estados Unidos, Chivas vs. Forge - Estadio Akron, México

Miércoles 14 de febrero 2024

7pm CT México/8pm ET Estados Unidos, Tigres vs. Vancouver Whitecaps - Estadio Universitario, México

9:15pm CT México/10:15pm ET Estados Unidos, América vs. Real Estelí - Estadio Ciudad de Deportes, México

Jueves 15 de febrero 2024

7pm CT México/8pm ET Estados Unidos, Toluca vs. Herediano - Estadio Nemesio Diez, México

9:15pm CT México/10:15pm ET Estados Unidos, Monterrey vs. Comunicaciones - Estadio BBVA, México

SEMANA 3

Martes 20 de febrero 2024

7pm CT México/8pm ET Estados Unidos, St. Louis CITY vs. Houston Dynamo - CITYPARK, Estados Unidos

9pm CT México/10pm ET Estados Unidos, Saprissa vs. Philadelphia Union - Estadio Ricardo Saprissa, Costa Rica

Miércoles 21 de febrero 2024

7pm CT México/8pm ET Estados Unidos, Independiente vs. New England Revolution - Estadio Universitario, Panamá

9pm CT México/10pm ET Estados Unidos, Cavalry vs. Orlando City - Starlight Stadium, Canadá

Jueves 22 de febrero 2024

6pm CT México/7pm ET Estados Unidos, Moca vs. Nashville - Estadio Cibao FC, República Dominicana

8pm CT México/9pm ET Estados Unidos, Cavalier vs. Cincinnati - National Stadium, Jamaica

SEMANA 4

Martes 27 de febrero 2024

5pm CT México/6pm ET Estados Unidos, Orlando City SC vs Cavalry FC - Exploria Stadium, Estados Unidos

7:15pm CT México/8:15pm ET Estados Unidos, Philadelphia Union vs Saprissa - Subaru Park, Estados Unidos

9:30pm CT México/10:30pm ET Estados Unidos, Houston Dynamo vs. St. Louis CITY - Shell Energy Stadium, Estados Unidos

Miércoles 28 de febrero 2024

6pm CT México/7pm ET Estados Unidos, Cincinnati vs. Cavalier - TQL Stadium, Estados Unidos

8:15pm CT México/9:15pm ET Estados Unidos, Nashville vs. Moca - GEODIS Park, Estados Unidos

Jueves 29 de febrero 2024

7:15pm CT México/8:15pm ET Estados Unidos, New England Revolution vs. Independiente - Gillette Stadium, Estados Unidos.