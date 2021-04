"Sí es otra liga en los últimos 20 años, los estadounidenses antes no tenían el mismo nivel que hoy, estaba en el inicio, antes contrataban un buen nombre y nada más. De hecho ahora los equipos tienen su propio campo, antes jugaban en estadios de beisbol, pero bajo ninguna circunstancia están aún a nuestro nivel" , apuntó el Vasco.

"Me tocó vivir en distintos países y se ve Copa Libertadores, Copa América, no se ve Copa Oro o Concacaf, el partido de mañana no se verá más que en Estados Unidos y México, si logramos hacer más conocido esto a nivel internacional sería magnífico, pero a nivel deportivo sí es atractivo jugar contra equipos de otra confederación o de otro nivel. Es algo que se dio en su día y sería bonito volver a empatar está situación, dicho con respeto hacías CONCACAF", añadió.