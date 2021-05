Columbus Crew ha viajado a Monterrey sin su estrella y capitán Lucas Zelarayán , una baja sensible para el equipo pero el entrenador de Rayados , Javier Aguirre , aseguró que el conjunto estadounidense está preparado para suplir su ausencia.

"Al rival lo respeto mucho, es el actual campeón de la MLS , un equipo organizado, difícil de meterle gol, es sólido, fuerte, le pasó por encima al Estelí, nosotros estuvimos a punto de perder, pero rescatamos el empate, fue parejo. Sabe bien a lo que juega, no se sale de ahí y tiene gente de capacidad y calidad, muchos latinos. Lucas es un jugador extraordinario , que marca diferencia, es una pena que no esté porque siempre queremos enfrentar a los mejores, tienen gente que lo pueden sustituir perfectamente, es un jugador de unas características difíciles de suplir, pero el conjunto del Columbus le da su fuerza", dijo.

"Sobre Rogelio he hablado con él, una vez que hizo el gol, lo sentí tranquilo, no hay que olvidar que tuvo un momento fuerte que está en la antesala de algo histórico, es algo normal que pierda lo emocional, no lo veo distraído ni ansioso ni presionado, en cualquier momento, por lo menos tres partidos que puede perfectamente hacer un gol o más, lo controla bien y lo percibo tranquilo", añadió.