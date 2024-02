De cara al Herediano vs. Toluca de la Concacaf Champions Cup , Renato Paiva , director técnico de los Diablos Rojos, advirtió de la peligrosidad que significa el conjunto costarricense y el margen de error reducido que tienen en la competición al tratarse de una eliminación directa.

“Percibir qué competición es, qué características tiene, partido de eliminación donde tienes que estar más enfocado que un partido de campeonato, que es donde tienes margen para corregir errores, aquí puedes no tenerla. Enfocados desde el primer minuto, ser muy inteligentes”, indicó Paiva en conferencia de prensa un día antes de su compromiso.

Toluca visitará al Herediano en tierras ticas; sin embargo, el equipo que dirige el técnico mexicano Héctor ‘Pity’ Altamirano no jugará en su casa debido a obras de remodelación, por lo que jugarán en el Estadio Alejandro Morera Sot o, casa del Alajuelense.

Toluca tiene una necesidad enorme de levantar un título, algo que uno consigue desde 2010 y por ello la directiva conformó una gran plantilla y no tienen nada que envidiar, ni está tan lejos, del plantel que tienen equipos como América, Monterrey o incluso varios de la MLS.

“Yo creo que la historia de Toluca habla por sí sola, todos sabemos que quizá a nivel mediático del Toluca no sea el equipo que todos hablen, que la gente esté más involucrada, pero la historia del Toluca es grandísima, la cantidad de títulos que tiene pone al club como entre los más grandes; entonces a mí no me preocupa esto”, dijo por su parte el portero escarlata Tiago Volpi.