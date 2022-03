Lillini tras remontada de Pumas ante Revolution: "Ojalá les pueda dejar un título"

“No me pongo a pensar en mí, en lo que suceda conmigo y cómo se me recuerde, sé que todos somos valorados y analizados cuando nos vamos de un lugar por lo que dejamos, ojalá les pueda dejar un título y este trabajo que venimos haciendo, que es un proyecto que muchos tratan de tirar a la borda, pero nosotros y la directiva lo sostienen. Lo mejor que me puede pasar es que me recuerden como alguien trabajador que confió mucho en los jugadores de la casa, es lo que más me gustaría. Las remontadas son de ellos, no quiero pecar de humilde pero son los futbolistas los que son determinantes en la cancha”, sentenció.