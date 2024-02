"Una palabra: optimismo. Hay 90 minutos para jugar en casa, el rival hizo un gran partido, no es un partido simple, una cancha bastante distinta, no es excusa, el rival nos superó hoy, mucho más contundente, fallamos algunas oportunidades, pero hay que enforcarnos tenemos 90 minutos", sentenció y desmintió que los partidos ante clubes centroamericanos sean 'moleros'.

"El futbol es partido a partido, cada uno es una historia, hay que probar durante 90 minutos ver en qué momento estás, no solo es calidad, son muchas cosas, concentración, capacidad de adaptación en cada cancha y hoy fuimos superados, al final fue contundencia, las chances que tienes las tienes que meter, el rival las metió, producimos pero no la metemos, pero el gol (de visitante) nos aproxima un poco a lo que tenemos que hacer en la vuelta, hablé ayer que sería un partido duro, la mejor versión de América tiene que estar para la vuelta".

Jardine quita presión a Emilio Lara

"Emilio es un jugador joven, está sujeto a cometer errores como todos, es momento de apoyarle, tiene que seguir trabajando para que no cometa errores importantes, no es por eso que perdemos, como equipo fuimos superados y buscar recuperarnos en los próximos 90 minutos.

"Brian quería ganar, estaba caliente con el juego, es normal, pero aún no está para 90 minutos, hoy hizo un partido con más ritmo, pero no para 90, era un cambio muy probable que teníamos. Rotar no te garantiza ganar, es imposible con el calendario que tenemos, hay que usar a los jugadores en el momento que están más frescos y fuertes, el calendario es muy largo, hay que seguir dosificando cargas, no cambio nada la forma de pensar por la derrota".