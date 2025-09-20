Cristiano Ronaldo está imparable y anota doblete con el Al-Nassr

Video Cristiano Ronaldo explota contra periodistas y defiende a João Félix: "Son unos idiotas"

Cristiano Ronaldo marcó un doblete y el Al Nassr lleva un comienzo perfecto en la temporada 2025-26 en la Liga de Arabia Saudita, pues este sábado logró su tercera victoria consecutiva tras golear por 5-1 al Al-Riyadh.

El conjunto dirigido por Jorge Jesús apenas necesitó seis minutos para abrir el marcador, cuando Kingsley Coman asistió a Joao Félix, que definió dentro del área. Poco después, el francés aprovechó un error defensivo para ampliar la ventaja con una acción individual.

PUBLICIDAD

La ventaja inicial y la abrumadora superioridad de un equipo sobre el otro prepararon el terreno para que Cristiano Ronaldo dejara huella. Ese momento llegó en el minuto 33, cuando João Félix dio una magnífica asistencia al delantero de 40 años, quien entró en el área y marcó con un delicado toque de derecha.

La goleada se amplió en el segundo con tantos de Joao Félix, quien sumó un doblete justamente después de que Cristiano saliera en su defensa por algunas críticas en su contra, y otro tanto de Ronaldo.

CR7 suma tres tantos en esta liga y siete en lo que va de la temporada, contando la Supercopa saudí y las Eliminatorias con Portugal rumbo al Mundial 2026.