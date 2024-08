Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro: no le gustaría ser director técnico una vez que se retire de las canchas, y dejó claro que a sus 39 años aún no piensa retirarse de la selección de Portugal .

En entrevista para el canal portugués NOW , el delantero del Al-Nassr descartó convertirse en entrenador, pues se ve “haciendo otras cosas fuera del futbol” cuando cuelgue los botines. Incluso, CR7 ya dio pistas de ello abriendo su canal de Youtube en el que tuvo un debut millonario .

"En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello", mencionó el astro portugués.