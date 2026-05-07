Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo anota su gol 971 y está a un triunfo de ser campeón con Al-Nassr CR7 marcó un gol histórico en la Liga de Arabia Saudita y podría volver a ser campeón tras cinco años.

Video Cristiano Ronaldo le enseña el "calma" a un niño y después anota su gol 971

Show de Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita durante el triunfo que logró su equipo, el Al-Nassr, por 2-4 sobre Al-Shabab para quedarse a una victoria de ser campeón.

Antes del inicio del partido, CR7 fue captado enseñándole a un niño la famosa celebración de “calma” que popularizó en su etapa del Real Madrid. El pequeño replicó el gesto del astro portugués para mandar a callar a la afición local.

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Cristiano Ronaldo anotó el 1-3 del Al-Nassr tras una gran asistencia de Joao Félix y una diagonal de Sadio Mané que el portugués remató de primera intención en el centró del área al minuto 75.

El Bicho alcanzó los 971 goles en su carrera para quedarse a 29 de la marca de los mil, mientras que llegó a 26 tantos en el tercer lugar de la tabla de goleo tras el inglés Ivan Toney (30) y el mexicano Julián Quiñones (29).

Además, con su gol, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga Saudí en anotarle a todos los rivales en una sola temporada.

Joao Félix brilló con un hat-trick para ser el MVP del partido y llegar a 20 goles esta temporada.

Cristiano Ronaldo está muy cerca de su primer título con Al-Nassr

El siguiente partido del Al-Nassr será contra el Al-Hilal el próximo martes 12 de mayo, quien gane ese partido asegurará el campeonato de la Liga Saudí.

En estos momentos, Al-Nassr lidera la tabla con 82 puntos, mientras que el Al-Hilal, con un partido menos, es segundo con 77 unidades.

Si Al-Nassr vence a Al-Hilal llegará a 85 puntos a la última jornada del torneo, por lo que Al-Hilal ya no tendrá opciones de alcanzarlo, aunque gane sus otros dos partidos por jugar.

Cristiano Ronaldo podría lograr el doblete este año. Al-Nassr enfrentará al Gamba Osaka japonés en la Final de la Copa AFC el próximo sábado 16 de mayo.

CR7 no es campeón a nivel de clubes desde el 2021 cuando ganó la Copa y Supercopa de Italia con Juventus.