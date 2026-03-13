Mexicanos en el Exterior Al-Qadsiah vs. Al-Ahli EN VIVO: goles resultado y resumen del partido de la Liga Saudí El delantero mexicano Julián Quiñones es titular en el partido de la Jornada 26 en busca de recuperar el tercer lugar.

Por: TUDN Síguenos en Google

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Julián Quiñones saltó como titular en el partido Al-Qadsiah vs. Al-Ahli de la Jornada 26 de la Liga Saudí en busca de que su escuadra vuelva a colocarse dentro de los primeros tres puestos de la clasificación.

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Julián Quiñones lleva 28 goles en la temporada, los otro cuatro tantos lo hizo dentro de la Copa del Rey Saudí, además ha tenido participación en la Supercopa de Arabia Saudita, pero donde no tuvo gol.

Al-Qadsiah llega como cuarto en la tabla de posiciones con 47 puntos, Al-Ahli tiene62 y está ubicado en la segunda posición, dos puntos por debajo del líder Al-Nassr.

AL-QADSIAH VS. AL-AHLI EN VIVO EN LA LIGA SAUDÍ