Al-Qadsiah vs. Al-Ahli EN VIVO: goles resultado y resumen del partido de la Liga Saudí
El delantero mexicano Julián Quiñones es titular en el partido de la Jornada 26 en busca de recuperar el tercer lugar.
Julián Quiñones saltó como titular en el partido Al-Qadsiah vs. Al-Ahli de la Jornada 26 de la Liga Saudí en busca de que su escuadra vuelva a colocarse dentro de los primeros tres puestos de la clasificación.
El delantero mexicano llega como líder de goleo individual con 24 goles, los mismos que su rival en turno del Al-Ahli, Ivan Toney, ambos con tres goles más que el astro de Portugal, Cristiano Ronaldo, quien incluso se encuentra lesionado.
Julián Quiñones lleva 28 goles en la temporada, los otro cuatro tantos lo hizo dentro de la Copa del Rey Saudí, además ha tenido participación en la Supercopa de Arabia Saudita, pero donde no tuvo gol.
Al-Qadsiah llega como cuarto en la tabla de posiciones con 47 puntos, Al-Ahli tiene62 y está ubicado en la segunda posición, dos puntos por debajo del líder Al-Nassr.
AL-QADSIAH VS. AL-AHLI EN VIVO EN LA LIGA SAUDÍ
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