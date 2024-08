Después de la eliminación que sufrió Toluca en la Leagues Cup , Tiago Volpi no ocultó su molestia y frustración tras caer ante Colorado Rapids en los Octavos de Final con un gol de último minuto.

“Molesto por el resultado, creo que habíamos hecho un gran partido, llegamos 21 veces al arco, no logramos calificar, llevamos un gol en el último minuto, ya pasó, pero es algo que nos deja triste porque queríamos llegar más lejos y sabíamos que teníamos para poder llegar todavía más en la competición”

“Para nosotros es una frustración muy grande el resultado, la eliminación, pero ahora ya no hay más que hablar, ya pasó, ya fue, y es enfocar todo lo que tenemos ahora en Liga”, afirmó el arquero de Toluca.

“El tema de parar la Liga es así, el formato es así, lo tenemos que aceptar de la mejor manera, es una forma de competencia distinta, de eliminación, que quieras o no te sirve, el nivel de los equipos americanos ha crecido mucho, son equipos muy fuertes, muy físicos, yo creo que te ayuda, yo en lo particular no veo nada malo en el torneo, sí hay el parón que tenemos aquí en la Liga, pero al final sigues jugando, sigues teniendo actividad, y ahora es enfocar en lo que más vale para nosotros, que es la Liga MX”, mencionó Volpi.