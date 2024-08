En la mesa de Línea de 4 para TUDN , Aldo Farías, ‘Ruso’ Zamogilny y Alex de la Rosa hablaron sobre la continuidad del estratega argentino al frente del conjunto regiomontano tras no conseguir, una vez más, un título en un torneo en el que contienden.

“Yo espero… entiendo que esto no parece ir a buen rumbo, pero espero ver estar carta de presentación total por parte del Tano, ya con sus futbolistas. Él al parecer tiene mucha confianza en lo que Oliver le puede dar, por ejemplo. Estaba muy clavado en la salida de Luis Romo, Arteaga potenciarlo aún más del lado izquierdo.

“Es complicada la situación del Tano, dependerá mucho de sus futbolistas, no sé hasta qué punto le llegue hoy al jugador, porque también cuando pasa el tiempo el jugador es medio raro. No se van consiguiendo resultados y se va fastidiando un poco, se fastidia con todo el mundo, todo lo que le rodea y el cuerpo técnico suele ser los primeros que caen en ese fastidio y de repente no se le cree tanto al entrenador.